Ulm (ots) - Zwischen 15 und 19.45 Uhr ging der Unbekannte zu dem Einfamilienhaus im Königsberger Ring in Tannheim. Er schob den Rollladen an der Terrassentür hoch. Die Tür brach er auf auf. So kam er in das Gebäude. Dort fand er eine Geldbörse. Er nahm sich Bares und flüchtete damit.

In Rot an der Rot war ein Einbrecher zwischen 14 und 20.15 Uhr unterwegs. Er brach das Fenster an einem Balkon auf und ging in das Haus in der Oberen Gewendhalde. In allen Räumen suchte der Unbekannte nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Er fand Geld und machte es zu seiner Beute. Damit flüchtet er.

Ihre Spuren haben die Täter an den Tatorten zurückgelassen. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Ochsenhausen (07351/4470) erste Hinweise auf die Unbekannten.

Jetzt in der dunklen Jahreszeit mahnt die Polizei zu besonderer Vorsicht. Denn Einbrecher suchen gern den Schutz der Dunkelheit. Sie versuchen aber auch tagsüber an ihre Beute zu kommen. Die Polizei ermittelt in jedem Einzelfall, um den Einbrechern das Handwerk zu legen. Damit will sie nicht nur die Taten aufklären sondern auch die Sicherheit der Bürger verbessern.

Auch Haus- und Wohnungsbesitzer können bereits im Vorfeld einiges tun, um die Gefahr eines Einbruches zu verringern. Polizeibeamte der Prävention suchen dazu das Gespräch mit Betroffenen eines Einbruchs. Sie klärten die Bewohner über einfache Möglichkeiten auf, sich zu schützen. Und darüber, dass es dazu auch staatliche Fördergelder gibt.

Daneben empfiehlt die Polizei:

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen an. - Schließen Sie Ihre Tür immer zweimal ab und lassen Sie sie nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Kellertüren und andere Nebeneingänge sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie z. B. den Briefkasten leeren. - Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. - Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, bei Ihnen anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten! - Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de. Daneben gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Landkreis Biberach ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.

