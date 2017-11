Ulm (ots) - Gegen 10.15 Uhr ging die Meldung über einen Brand im Theodor-Heuss-Weg ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter schwarzer Rauch aus dem Keller eines Wohngebäudes. Der Vollbrand in einem Kellerraum konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Dornstadt schnell gelöscht werden. In dem dreigeschossigen Gebäude breitete sich der Rauch über das Treppenhaus aus, da die Türen aufgrund von Handwerkerarbeiten nicht geschlossen waren. Der Brand entstand bei der Demontage von entleerten Heizöltanks mit einem Schneidbrenner. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden am Gebäude und Inventar wird noch ermittelt.

