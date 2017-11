Ulm (ots) - Gemäß den Angaben der Dame verpasste sie ihren Bus zum Bahnhof in Ehingen. Da sie jedoch dringend dort hin musste, wandte sie sich an einen Autofahrer, welcher an der roten Ampel Allensteiner Straße/Münsinger Straße zum Stehen kam. Vermutlich gab es zwischen den beiden ein Missverständnis, denn die Dame stieg in das Fahrzeug ein, was der Autofahrer scheinbar nicht wollte. In der folgenden Auseinandersetzung stürzte die Dame über die noch geöffnete Beifahrertür wieder aus dem Fahrzeug hinaus und verletzte sich leicht an der Hand. Der Fahrer des Fahrzeugs stieg daraufhin aus und half ihr wieder auf die Füße. Anschließend fuhr er jedoch einfach davon. Die ältere Dame wurde ärztlich versorgt. Die Polizei ermittelt.

