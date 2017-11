Ulm (ots) - Der bislang unbekannter Fahrer riss in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 11.30 Uhr die Straßenlaterne samt Rammschutzbügel um. Die Unfallflucht ereignete sich vermutlich bei einem Wendemanöver. Der Rammschutzbügel wurde von dem Fahrzeug bis zur Ausfahrt des Parkplatzes mitgeschleift und dort vom Fahrzeuglenker in den Grünstreifen geworfen. Aufgrund der am Tatort aufgefunden Spuren geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Kraftfahrzeug vermutlich um einen LKW handelt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Blaubeuren (Telefon: 07344/96350) zu melden.

