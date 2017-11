Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr verließ die 16-Jährige ein Geschäft in der Marktstraße. Vor dem Laden rempelte ein Unbekannter die junge Frau an. Unmittelbar danach bemerkte die 16-Jährige, dass ihr Mobiltelefon in der Jackentasche fehlt. Das Polizeirevier Göppingen (Rufnummer: 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Augen auf! So schützen Sie sich vor Taschendieben: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten, Handy und Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

