Ulm (ots) - Gegen 5.40 Uhr kam ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der Fahrt von Fleinheim in Richtung Dischingen in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Aus Schreck verriss er dabei das Lenkrad und durchquerte die hohe Böschung am Fahrbahnrand. Er prallte frontal auf einen Apfelbaum. Vermutlich wurde sein Fahrzeug durch die Böschung derart abgebremst, dass die Unfallfolgen minimiert wurden. Er wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden an seinem Renault Twingo beträgt 1000 Euro.

