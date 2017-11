Ulm (ots) - Ein 46-Jähriger befuhr gegen 7.30 Uhr mit seinem PKW die vorfahrtsberechtigte Schmiedgasse in Bernstadt. Auf Höhe der Hörvelsinger Straße kollidierte sein Fahrzeug mit einem abbiegenden LKW. Dessen 68-Jähriger Fahrzeuglenker hatte den PKW beim Linksabbiegen übersehen. Der PKW-Lenker wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst zur Beobachtung in eine Ulmer Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

