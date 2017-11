Ulm (ots) - Ein 38-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr von der Lindenhöhe Richtung Grimmelfingen. Nach Auskunft des Mannes zeigte die Ampel grün. Der BMW-Fahrer fuhr geradeaus auf den Kuhbergring. Mitten auf der Kreuzung hielt er an, um einem anderen abbiegenden Auto den Vorrang einzuräumen. In diesem Moment muss die Ampel für die Fahrer auf dem Kuhbergring von rot auf grün umgeschaltet haben. Der 38-Jährige fuhr weiter in Richtung Rathausstraße. Zeitgleich fuhr ein Mercedes auf dem Kuhbergring in Richtung Donautal. Der Mercedes erfasste den BMW im Heckbereich. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der BMW und kam auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der 38-Jährige und der 52-Jährige wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten am Unfallort. An den beiden Autos wird der Schaden auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der schwarze BMW und der silberne Mercedes wurden abgeschleppt. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls.

