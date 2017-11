Ulm (ots) - Der Mann fuhr gegen 5 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Mähringer Weg. Er fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Am Bleicher Hag. An der dortigen Einmündung bog der Radfahrer nach links ab. In diesem Moment fuhr ein Citroen auf der Straße Am Bleicher Hag auf die Einmündung zu. Der Radler fuhr dem 62-Jährigen direkt vor das Auto. Der Fahrer des Citroen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Citroen blieb unverletzt. An dem Pedelec wird der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Citroen beträgt etwa 5.000 Euro.

