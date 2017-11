Ulm (ots) - Regelmäßig finden Kontrollaktionen der Polizei zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Verkehr statt. So geschehen am Mittwochvormittag in Bad Schussenried in der Wilhelm-Schussen-Straße. Schwerpunktmäßig wurden die Einhaltung der Gurtpflicht, sowie das unzulässige Benutzen von elektronischen Geräten im Straßenverkehr überprüft. Wegen der Gurtverstöße kommen auf die betroffenen Personen Verwarnungsgelder in Höhe von 30 Euro zu. Ein Fahrer hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Bei diesen Kontrollen weist die Polizei immer wieder auf die Wichtigkeit der Sicherheitsgurte hin, denn diese sind die Lebensretter Nr. 1 im Straßenverkehr. Einen Sturz aus 10 Metern Höhe würde kaum eine Person überleben. Die gleichen Kräfte wirken bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h auf den menschlichen Körper. Auch bei Unfällen mit geringeren Geschwindigkeiten verhindert der Sicherheitsgurt erhebliche Verletzungen. Insbesondere, wenn ihr Fahrzeug über einen Airbag verfügt, ist es ratsam den Gurt anzulegen. Denn sonst kann es zu erheblichen Verletzungen durch das Auslösen des Airbags kommen. Nur die Kombination von Gurt und Airbag gewährleistet den bestmöglichen Schutz vor Verletzungen.

