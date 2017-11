Ulm (ots) - Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW auf der B 10 von Urspring kommend in Richtung Luizhausen. Nach der Überleitung von vier auf zwei Spuren verlor der 35-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige keinen Führerschein besitzt. Dieser war ihm zuvor entzogen worden. Ein Abschlepper barg den BMW. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf 4.000 Euro. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++2167205

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell