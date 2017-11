Ulm (ots) - Die Einbrecher hebelten ein Fenster an einer Schule in der Schulstraße auf. Anschließend stiegen die Unbekannten in das Gebäude. Aus der Schule stahlen die Täter einen Laptop. Der Schaden am Fenster beträgt nach den Schätzungen der Polizei rund 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Das Polizeirevier Uhingen (Rufnummer: 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

