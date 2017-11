Ulm (ots) - Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota auf der Burgstraße in Richtung Marktstraße hinter einem Bus. Vor einem Fußgängerüberweg hielt der Bus verkehrsbedingt an. Anschließend setzte der Bus die Fahrt fort. Der 33-Jährige hielt zunächst ebenfalls an dem Fußgängerüberweg an. Als er anfahren wollte, übersah er eine 37-Jährige, die den Fußgängerüberweg querte. Die 37-Jährige trug ihr einjähriges Kind. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 37-Jährige mit ihrem Kind. Dabei wurden beide schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (Rufnummer: 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.

