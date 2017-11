Ulm (ots) - Kurz nach 18 Uhr fuhr war ein Bus von Sparwiesen in Richtung Faurndau unterwegs. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Kurz vor einer Rechtskurve wollte ein 33-jähriger Fahrer eines Audi den Bus überholen. In diesem Augenblick kam jedoch Gegenverkehr. Trotzdem überholte der Mann den Bus. Der Fahrer im Gegenverkehr musste sein Auto bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Nachdem der 33-Jährige überholt hatte, scherte er vor dem Bus ein und bremste seinen Auto bis zum Stillstand ab. Anschließend stieg der Mann aus und beschimpfte den Busfahrer. Danach fuhr der 33-Jährige davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 33-Jährigen. Die Polizei bittet den Fahrer, der aus Richtung Faurndau kam, sich mit dem Polizeirevier Uhingen (Rufnummer: 07161/93810) in Verbindung zu setzen.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++2166523

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell