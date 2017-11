Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr war ein 49-Jähriger auf der Eislinger Straße mit seinem Ford Transit unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache brach am Ford Feuer im Motorraum aus. Der 49-jährige Fahrer, der noch versuchte den Brand zu löschen, wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Ford Transit wurde durch die Flammen total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf rund 15.000 Euro.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++++2163910

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell