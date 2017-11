Ulm (ots) - Der Unbekannte ging in der Bahnhofstraße zum Eingang der Gaststätte und hebelte die Türe auf. Aus der Kasse am Tresen stahl er das dort über Nacht aufbewahrte Geld. Die Polizei sicherte die Spuren des Einbrechers und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Sontheim, Telefon.. 07325/919003

++++2154655

