Ulm (ots) - Die Beamten waren gegen 23 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in einem Biberacher Teilort gerufen worden. Sie stellten die Nachtruhe wieder her. Weil es im Treppenhaus nach Marihuana roch, erfolgten weitere Maßnahmen. Diese richteten sich gegen eine 27-jährige Hausbewohnerin. Bei ihr stellten die Beamten kleinere Mengen Marihuana, Haschisch und weitere Drogen sicher. Die Frau wird wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

