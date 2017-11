Ulm (ots) - Der Einbruch wurde am Dienstag gegen 6.50 Uhr entdeckt. Ein Unbekannter hatte einen Rolladen an einem Fabrikgebäude in der Brunnenbergstraße hochgeschoben. Er hebelte das Fenster auf. Der Dieb stieg durch das Fenster und gelangte so in den Verkaufsraum. Der Einbrecher fand Geld und Zigaretten. Seine Beute nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort. Die Polizisten suchen nun nach dem Täter und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 07393/91560 an die Polizei Munderkingen zu wenden.

