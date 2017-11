Ulm (ots) - Gegen 12.30 Uhr fuhr die 71-Jährige mit ihrem Opel auf der Paulinenstraße und bog an einer Einmündung nach links in die Wiesensteiger Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 53-Jährigen, die mit ihrem Audi auf der Wiesensteiger Straße in Richtung Karlstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 7.000 Euro.

