Ulm (ots) - Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Burgstraße in Richtung Freihofstraße. An der dortigen Kreuzung musste sie an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 32-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

