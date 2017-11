Ulm (ots) - Gegen 12.50 Uhr war der 7-Jährige zu Fuß auf der Jahnstraße bergab unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Leintelstraße in Richtung Ortsausgang. Sie wollte nach links in die Jahnstraße einbiegen. Plötzlich rannte der 7-Jährige auf die Fahrbahn, da er die Leintelstraße überqueren wollte. Dabei wurde er von dem VW Touran erfasst. Der 7-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen (Rufnummer: 07335/96260) in Verbindung zu setzen.

