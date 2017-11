Ulm (ots) - Gegen 18.15 Uhr am Montag streifte ein Unbekannter ein Auto in der Söflinger Straße. Der weiße Mercedes war dort geparkt. Der Unbekannte beschädigte das Auto am linken hinteren Kotflügel und an der linken hinteren Tür. Er fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Mercedes wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Um was für ein Fahrzeug es sich handelt, ist nicht bekannt. Deshalb sucht die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) weitere Zeugen.

