Ulm (ots) - Die 58-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr von der Olgastraße in Richtung der Frauenstraße. Sie wollte nach links in die Frauenstraße abbiegen und ordnete sich mit ihrem Rad links ein. Dabei kam sie mit dem Reifen in die Straßenbahnschiene. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.

