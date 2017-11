Ulm (ots) - Der Einbrecher muss zwischen Sonntag gegen 18 Uhr und Montag gegen 8.30 Uhr in dem Gebäude im Klosterhof gewesen sein. Der Unbekannte fand einen Gartenstuhl vor dem Bürohaus. Mit diesem schlug er ein Loch in ein Fenster. Durch die Öffnung griff der Einbrecher hindurch und öffnete das Fenster. So stieg er in das Gebäude. In dem Haus hebelte er eine weitere Türe auf. Der Dieb durchsuchte die Räume. Er fand den Schlüssel zu einem Tresor. Im Tresor fand der Einbrecher Geld und Briefmarken. Seiner Beute nahm er mit. An dem Haus wurde von dem Unbekanntem ein weiteres Fenster eingeschlagen. Auch hier griff er durch die Öffnung, öffnete das Fenster und stieg ein. Er durchsuchte das Zimmer. Ohne Beute verließ er diesen Tatort. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) sicherte die Spuren und ermittelt.

Hinweis der Polizei: Leitern, Mülltonnen, Stühle und Tische rund ums Haus sind gute Hilfen für Einbrecher. Sie sollten möglichst beiseite geräumt werden. Viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

