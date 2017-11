Ulm (ots) - In Giengen drückten Unbekannte die Türe zu einem Geschäft in der Burgstraße auf. So kamen sie in das Gebäude. Im Haus durchsuchten die Diebe die Räume. Sie fanden Geld. Das nahmen sie mit. An der Türe wird der Schaden auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Täter müssen zwischen Samstag gegen 17 Uhr und Sonntag gegen 8 Uhr in dem Haus gewesen sein.

In Nattheim überstiegen Einbrecher einen Zaun in der Hölderlinstraße. So kamen sie auf das Grundstück. Sie hebelten die Türe an dem Haus auf. So kamen sie in das Gebäude. Im Haus suchten die Täter nach Beute. Die Einbrecher durchwühlten die Schränke. Mit Schmuck und Geld verließen sie den Tatort. Hier müssen die Täter zwischen Samstag gegen 16.30 Uhr und 20 Uhr in dem Haus gewesen sein.

In Dischingen versuchten Einbrecher ein Fenster an einem Haus Am alten Bahnweg aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand. Auch eine Türe versuchten die Unbekannten aufzuhebeln. Auch diese hielt den Versuchen stand. An einem weiteren Fenster waren die Täter erfolgreich. Sie hebelten es auf und stiegen in das Gebäude. Im Haus zerstörten die Einbrecher zwei Lampen eines Bewegungsmelders. Die Diebe durchsuchten die Räume. Sie fanden Wertsachen und Geld. Ihre Beute nahmen sie mit. Hinterlassen haben sie einen Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Täter müssen zwischen Samstag gegen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in dem Haus gewesen sein.

Die Polizei sicherte die Spuren an den Tatorten und ermittelt nun.

Hinweis der Polizei: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. In Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 07351/447-123 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++2139482, 2142979, 2139581

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell