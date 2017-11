Ulm (ots) - Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Inneren Wallstraße/Hindenburgring in Richtung Blaubeurer Tor. An der Kreuzung zur Bleichstraße nahm sie einem Pkw die Vorfahrt. Sie wurde angefahren und stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An dem beteiligten Seat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

