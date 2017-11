Ulm (ots) - Sie trafen gegen 14.20 Uhr in der Engelgasse auf eine Frau, die dort gerade ihr Auto belud. Die Männer boten ihre Hilfe an und verstauten Gegenstände im Kofferraum des Autos. Während die Frau ins Haus ging, stahlen sie dann aber eine orangene Stofftasche aus dem Kofferraum und flüchteten. In der Tasche befand sich ein Laptop, ein Smartphone und eine Geldbörse. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte die Geschädigte.

Einer der Männer ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen schwarzen Vollbart. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine schwarze Jacke und Jeans. Der andere Täter ist etwa 25 Jahre alt und ebenfalls ca. 1,80 Meter groß. Er hat ein auffallend rundliches Gesicht und helle Haut. Er war mit einem dunkelgrauen Parka und einer hellen Hose bekleidet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Männern geben können.

Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/447-0

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++2143171

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell