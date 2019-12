Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagabend kam es auf der B 523, Höhe Dauchingen, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund einer Unfallaufnahme war es zu stockendem Verkehr gekommen. Das Stauende wurde von einem Pkw-Lenker zu spät erkannt, so dass er zunächst auf den hintersten Pkw auffuhr. In der Folge wurden noch zwei weitere Fahrzeuge zusammengeschoben. Es entstand dadurch ein Gesamtschaden von ca. 45 000.- EUR, weiterhin wurde eine Fahrzeuglenkerin leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell