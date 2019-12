Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen-Weilersbach) Nach Fehler beim Abbiegen unerlaubt von der Unfallstelle weggefahren

VS-Schwenningen-Weilersbach (ots)

Am Montagabend kam es kurz vor 18 Uhr auf der B 523, Höhe Abfahrt Weilersbach zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker bog von der B 523 nach links in Richtung Weilersbach ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Pkw. Dieser musste aufgrund des Abbiegevorgangs eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein weiteres Fahrzeug, welches hinter dem bremsenden Pkw fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, weshalb es zum Auffahrunfall kam, bei dem insgesamt 20 000.- EUR Sachschaden entstand. Der abbiegende Fahrzeuglenker hielt anschließend kurz an und wurde angesprochen, allerdings entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Daher bittet das Polizeirevier Schwenningen um sachdienliche Hinweise zu diesem Fahrzeugführer. Gesucht wird ein dunkler Jeep bzw. Geländewagen, männlicher Fahrzeuglenker, geschätztes Alter ca. 50 Jahre, die Person trug einen dunklen Drei-Tage-Bart. Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/85000.

