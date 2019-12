Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) REWE-Markt überfallen - Kriminalpolizei ermittelt

Tuttlingen (ots)

Bereits am 23.12.2019, bei Ladenschluss gegen 22 Uhr überfiel ein dunkel gekleideter Mann den REWE Supermarkt in Tuttlingen-Möhringen, Dornierstr. 15 und erbeutete Bargeld. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer hat kurz vor und nach 22 Uhr Beobachtungen im Bereich des Supermarktes oder entlang der Bundesstraße 311 zu Personen oder Fahrzeugen gemacht oder kann sonst Hinweise geben? Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder an die Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741/477-270. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

