POL-TUT: (Deißlingen/A81) Schwächeanfall: 52-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Deißlingen/A81 (ots)

Am frühen Sonntagabend ist ein 52-jähriger Autofahrer auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen Schwenningen wegen gesundheitlicher Probleme von der Autobahn abgekommen.

Gegen 17.40 Uhr fuhr der 52-Jährige in seinem Kia auf der Autobahn in Richtung Singen. Auf der Strecke zwischen der Eschachtalbrücke und der Neckartalbrücke bekam er einen Schwächeanfall, der dazu führte, dass der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam auf einer längeren Strecke mehrfach von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Schneeleitpfosten und blieb am Ende neben der Mittelschutzplanke stehen. An seinem KIA entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann und brachten ihn nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

