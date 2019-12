Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Einbrecher in der Steinackerstraße - Schmuck gestohlen

Dotternhausen (ots)

Unbekannte Diebe sind am Sonntagabend in ein Wohnhaus in der Steinackerstraße eingedrungen. Sie entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände.

Die Täter hebelten zwischen 18 Uhr und 22 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Gebäude durchsuchten sie alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen und verstreuten heraus gezogene Gegenstände auf dem Boden. Die Diebe entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Durch das Aufhebeln entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Wer in den vergangenen Tagen im Bereich der Steinackerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen zu melden (Telefon 07433 264 0).

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell