Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Von der Sonne geblendet - 18.000 Euro Sachschaden

VS-Schwenningen (ots)

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Sonntag, gegen 10 Uhr, auf dem Brandenburger Ringe von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. In der Folge erkannte der Senior einen geparkten Lastwagen am Straßenrand zu spät. Beim Aufprall auf den Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Der 78-Jährige blieb unverletzt.

