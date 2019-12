Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Marbach) Auto landet im Garten

VS-Marbach (ots)

Eine 52-jährige Fahrerin eines Hyundai ist am Sonntag, gegen 11.20 Uhr, in der Pfaffenholzstraße in einem Garten gelandet. Die Autofahrerin war auf der Dietentalstraße unterwegs und kam wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße ab. Der Wagen fuhr über eine Grünfläche und durchbrach anschließend eine Hecke einer Grundstückseinfriedung. Das Fahrzeug kam schließlich vor der Terrasse im Garten des Wohnhauses zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die 52-Jährige musste ins Klinikum eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell