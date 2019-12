Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Aggressive männliche Gäste schlugen zu - zwei junge Männer verletzt

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag vor dem Eingangsbereich eines Lokals in der Färberstraße. Eine Gruppe junge Männer wollte das Lokal betreten. Dabei gerieten die Männer in Streit mit dem Wirt. Als zwei zunächst unbeteiligte Gäste den Streit schlichten wollten, wurden sie von der Gruppe angegriffen und erhielten mehrere Faustschläge ins Gesicht und auf den Hinterkopf. Nach dem Vorfall flüchteten die Beschuldigten. Zwei von ihnen konnten wenig später in der Ringanlage aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Sie werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die beiden Geschädigten mussten vom DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen in der Sache sind noch am Laufen.

