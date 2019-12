Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg, Sulgen) Sachbeschädigung - politisch motiviert

Schramberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschmierte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Betonwand vor dem Haupteingang eines Lebensmittelmarktes in der Vier-Häuser-Straße. Mit einem schwarzen Filzstift war die antisemitische Parole "Kauft nicht bei Juden ihr Assis! aufgschrieben. Eine gleiche Textpassage war bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. November an der gleichen Örtlichkeit festgestellt worden. Von einem Tatzusammenhang wird ausgegangen. Der Polizei Schramberg ermittelt. Personen die verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu melden.

