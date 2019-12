Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Silberfarbener Alfa Romeo beschädigt - Zeugen gesucht

Zimmern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Schwarzwaldstraße ein geparkter Alfa Romeo erheblich beschädigt. Unter anderem wurde der Tankdeckel aufgehebelt sowie die Beifahrertüre und der hintere rechte Radlauf eingedellt. Außerdem wurde die Frontscheibe beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell