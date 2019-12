Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schwenningen) Betrunken in die Leitplanke

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Samstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, die Bundesstraße 523 in Richtung Trossingen. Nach der der Abfahrt Weilersbach geriet er nach eigenen Angaben wegen Glatteises nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken. An seinem Alfa entstand Totalschaden. Er selbst wurde nicht verletzt. Der 31-Jährige stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein in Verwahrung genommen.

