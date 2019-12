Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) 38-jährige Fußgängerin von schleuderndem Pkw erfass und getötet - zweijährige Tochter lebensgefährlich verletzt (Nachtragsmeldung zu Blitzmail vom 28.12.19)

Baiersbronn (ots)

Eine 27-jährige Citroen Berlingo Fahrerin verursachte am Samstag, gegen 16.15 Uhr, auf der Bundesstraße 462 einen schweren Verkehrsunfall bei dem eine 38-jährige Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Die zweijährige Tochter der Getöteten erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 27-Jährige die Bundesstraße von Schwarzenberg in Richtung Baiersbronn-Huzenbach. Im Verlauf einer langgezogenen jedoch unübersichtlichen Rechtskurve überholte die Frau einen Omnibus. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws war die Citroen-Fahrerin gezwungen nach dem Überholvorgang abrupt nach rechts einzulenken. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Omnibusfahrer sein Fahrzeug bereits bis zum Stillstand abgebremst.

Im weiteren Verlauf touchierte der Citroen den Bordstein, so dass er ausgehebelt wurde und sich überschlug. Dabei wurde eine auf dem Fußgängerweg in Richtung Schwarzenberg gehende Familie von dem Pkw voll erfasst. Die 38-jährige Ehefrau verstarb an der Unfallstelle, die zweijährige Tochter erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 44-jährige Ehemann erlitt leichtere Verletzungen und kam ins Kreiskrankenhaus Freudenstadt. Ebenfalls leichter verletzt wurden die 27-jährige Citroen-Fahrerin sowie ihr gleichaltriger Beifahrer.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens betraut. Außerdem veranlasste die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Führerscheines sowie eine Blutentnahme bei der Beschuldigten. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell