Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Rote Ampel nicht beachtet - Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Einmündung der Schützenstraße in die Neuhauser Straße sind am Freitagmorgen beide Fahrerinnnen leicht verletzt worden.

Gegen 7.45 Uhr achtete eine 24-jährige Honda Fahrerin, als sie von der Neuhauser Straße nach links in die Schützenstraße abbog, nicht auf die rote Ampel. Aus Richtung "Rittergarten" kam ihr ein Mercedes entgegen, der grün hatte und geradeaus weiter fuhr. Auf der Kreuzung stießen die beiden Personenkraftwagen heftig zusammen. Beide Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden von einem Rettungsteam untersucht und danach ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf etwa 10.000 Euro beziffert. Sie mussten abgeschleppt werden.

