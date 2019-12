Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbrecher in der Schildrainschule

Tuttlingen (ots)

Zwischen Montag und Freitag haben unbekannte Täter in der Schildrainschule die Tür zum Rektorat aufgehebelt und dort alle Schränke aufgebrochen. Auch die Schubladen standen offen, als die Tat bemerkt wurde. Gestohlen haben die Gauner nichts, so die bisherigen Feststellungen der Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

