Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Unfallflucht bei der Turnhalle - Polizei sucht Zeugen

Dornstetten (ots)

Bereits am Mittwoch letzter Woche (18.12.) ist in der Gartenstraße, bei der städtischen Turnhalle, ein schwarzer Mazda angefahren und beschädigt worden.

Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr stand der Pkw an besagtem Tag auf einer der Parkflächen vor der Halle (Gartenstraße). Ein bisher nicht identifiziertes Auto prallte in der Zeit gegen den Mazda und hinterließ neben einer Delle auch weiße Farbspuren. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestenst 2500 Euro. Der oder die Schuldige haben sich bislang nicht gemeldet.

Der Polizeiposten Dornstetten ermittelt deshalb wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07443 964266 0).

