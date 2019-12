Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Taxi aufgebrochen und 21-Jährigen mit Faustschlägen traktiert - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20.12.19, 20 Uhr, und Samstag, 21.12.19, 6.40 Uhr, haben unbekannte Täter in der Durchstraße ein Taxi aufgebrochen. Die Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten aus der Seitenablage einen Geldbeutel mit rund 100 Euro Bargeld.

Nach bisherigen Ermittlungen haben die selben Täter am Freitag, 20.12.19, gegen 21.45 Uhr, in der Durschstraße einen 21-Jährigen mit Faustschlägen traktiert. Das Opfer war zu Fuß auf dem Verbindungseg von der Durschstraße in die Ruckgaberstraße unterwegs und wurde von zwei Männern angesprochen. Die alkoholisierten etwa 30 bis 40 Jahre alten Täter fragten in russischer Sprache nach dem Namen und der Wohnanschrift des Opfers. Unvermittelt erhielt der 21-Jährige von einem der unbekannten Täter mehrere Faustschläge ins Gesicht. Die Verletzungen mussten in der Klinik behandelt werden.

Die beiden Täter sind rund 180 bis 185 Zentimeter groß und waren dunkel gekleidet. Einer der Täter trug ein weißes T-shirt unter der schwarzen Weste. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

