Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Handbremse nicht angezogen

Niedereschach (ots)

Wegen nicht angezogener Handbremse hat sich am Donnerstagmittag in der Öschlestraße ein Kia selbstständig gemacht. Der 68-jährige Autofahrer hielt auf der abschüssigen Öschlestraße an und vergaß die Handbremse anzuziehen. Beim Verlassen des Fahrzeuges wurde die 66-jährige Beifahrerin von dem zurückrollenden Wagen erfasst und zu Boden gerissen. Die Frau zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde zu und musst ins Klinikum eingeliefert werden. Im weiteren Verlauf rollte der Kia über die Kreuzung der Öschlestraße / Beroldinger Straße / Alemannenstraße zu prallte dort gegen drei geparkte Autos. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

