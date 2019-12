Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Kletterpark Waldheim: Einbruch in zwei Lagercontainer

A.-Ebingen (ots)

Unbekannte Täter sind am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag in Lagercontainer beim Kletterpark Waldheim eingedrungen. Sie entwendeten Elektrowerkzeug. Festgestellt wurde die Tat am Donnerstagmorgen.

Die Einbrecher sägten zunächst das stabile Schloss des einen Containers ab. Mit einer dort vorgefundenen Flex durchtrennten sie die Schließung des daneben stehenden Containers. Nachdem beide Lagerräume durchsucht waren, entwendeten die Eindringlinge mehrere Elektrowerkzeuge und eine rot-silberne Werkzeugtasche aus Stoff mit Inhalt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2100 Euro. Der Einbruch wurde von einer Spaziergängerin gemeldet.

