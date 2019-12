Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Opel Corsa fliegt aus Kurve

Alpirsbach (ots)

Am Donnerstagabend hat ein 18-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Rötenbach und Rötenberg die Kontrolle über seinen Opel Corsa verloren. Er kam von der Fahrbahn ab. Fahrer und Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 20.15 Uhr fuhr der mit fünf Personen besetzte Opel auf der L422 in Richtung Rötenberg. Im Bereich der Heidelbeermühle verlor der 18-Jährige in der dortigen Kurve die Kontrolle über seinen PKW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Hang kippte der Kleinwagen um und landete auf dem Dach. Der Fahranfänger sowie sein 17-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Vom Rettungsdienst wurden beide zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Schäden waren erheblich, weshalb ein Abschleppdienst zur Bergung nötig war.

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell