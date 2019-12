Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Fahrer eines Lieferwagens mit Anhänger beschädigt Hausfassade und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Winterlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 00.00 und 01.00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines weißen Lieferwagens, es soll sich um einen Mercedes Sprinter oder einen VW Crafter gehandelt haben, mit Einachsanhänger und hellgrauer Plane, in der Kreuzgasse die Hausfassade eines Anwesens. Der Fahrer des Gespanns war in Richtung Albstraße unterwegs und fuhr dabei über das Hofgrundstück. Dabei touchierte er das Gebäude. Der angerichtete Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Der Lieferwagen oder der Hänger soll Berliner-Kennzeichen haben. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432955-0.

