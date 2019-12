Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) 19-Jährige prallt gegen Baum - nur leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Ein 19-jährige Autofahrerin kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Bundesstraße 294, von Freudenstadt in Richtung Seewald fahrend, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die junge Frau prallte gegen einen Baum. Nach dem heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kippte zur Seite. Ohne schwerere Verletzungen konnte sich die 19-Jährige alleine aus ihrem Pkw befreien. Vorsorglich wurde die 19-Jährige ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw Ford entstand Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

