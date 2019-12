Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Linksabbieger übersieht Gegenverkehr - drei Leichtverletzte

Villingen-Schwenningen (ots)

Der 41-jährige Fahrer eines Mercedes missachtete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beim Abbiegen von der Bertholdstraße in den Fürstenbergring den Vorrang eines entgegenkommenden 22-jährigen Ford-Fahrers. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin im Mercedes sowie der Ford-Fahrer und dessen Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro.

