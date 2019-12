Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Emmingen-Liptingen) Polo-Fahrerin überschlägt sich - nur leicht verletzt

Emmingen-Liptingen (ots)

Eine 22-jährige Polo-Fahrerin geriet an Heiligabend, gegen 23.15 Uhr, auf der Bundesstraße 14, von Stockach in Richtung Tuttlingen fahrend, nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Kleinwagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die 22-Jährige konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Mit leichteren Verletzungen wurde die junge Frau ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an ihrem Polo beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell